Вьетнамские донги в таджикские сомони

Сконвертируйте VND в TJS по реальному обменному курсу

1 000 vnd
0,45 tjs

1.00000 VND = 0.00045 TJS

Среднерыночный курс в 10:0 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса VND к TJS

1 мин. назад 1 VND → 0 TJS
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.073489.09261.455961.675750.958818.5139
1GBP1.1615811.2468103.4851.691161.946451.1137221.5047
1USD0.93160.802053183.00041.35641.561160.8932517.2479
1INR0.01122430.009663250.012048110.01634210.0188090.0107620.207805

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в таджикские сомони

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и TJS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в TJS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for вьетнамкий донг

VND в USD

VND в AUD

VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

VND в JPY

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Вьетнамский донг / Таджикский сомони
1 VND0.00045 TJS
5 VND0.00227 TJS
10 VND0.00455 TJS
20 VND0.00909 TJS
50 VND0.02273 TJS
100 VND0.04546 TJS
250 VND0.11365 TJS
500 VND0.22729 TJS
1000 VND0.45458 TJS
2000 VND0.90917 TJS
5000 VND2.27291 TJS
10000 VND4.54583 TJS
Обменные курсы Таджикский сомони / Вьетнамский донг
1 TJS2199.82000 VND
5 TJS10999.10000 VND
10 TJS21998.20000 VND
20 TJS43996.40000 VND
50 TJS109991.00000 VND
100 TJS219982.00000 VND
250 TJS549955.00000 VND
500 TJS1099910.00000 VND
1000 TJS2199820.00000 VND
2000 TJS4399640.00000 VND
5000 TJS10999100.00000 VND
10000 TJS21998200.00000 VND