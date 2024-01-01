Vietnam dongundan Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile VND → TJS çevirin

1.000 vnd
0,45 tjs

1.00000 VND = 0.00045 TJS

01:16 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11.535740.928851.346351332.911.3479536.1225150.145
1 AUD0.6511510.6048210.876676867.9240.87771823.521297.7669
1 EUR1.07661.6533811.449481435.011.451238.8895161.64
1 SGD0.7427491.140670.6899021990.0171.0011926.8299111.52

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Tacikistan Somonu
1 VND0.00045 TJS
5 VND0.00224 TJS
10 VND0.00448 TJS
20 VND0.00896 TJS
50 VND0.02241 TJS
100 VND0.04482 TJS
250 VND0.11204 TJS
500 VND0.22408 TJS
1000 VND0.44816 TJS
2000 VND0.89631 TJS
5000 VND2.24078 TJS
10000 VND4.48156 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Vietnam Dongu
1 TJS2231.36000 VND
5 TJS11156.80000 VND
10 TJS22313.60000 VND
20 TJS44627.20000 VND
50 TJS111568.00000 VND
100 TJS223136.00000 VND
250 TJS557840.00000 VND
500 TJS1115680.00000 VND
1000 TJS2231360.00000 VND
2000 TJS4462720.00000 VND
5000 TJS11156800.00000 VND
10000 TJS22313600.00000 VND