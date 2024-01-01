5.000.000 Vietnam dongundan Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile VND → TJS çevirin

1,000₫ VND = 0,0004199SM TJS

03:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → TJS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TJS
1 VND → TJSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00040,0004
Düşük0,00040,0004
Ortalama0,00040,0004
Değişim-0.89%-1.15%
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1 VND → TJS istatistikleri

VND → TJS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0004 oldu. VND → TJS kurundaki değişiklik -0.89 değerindeydi.

VND → TJS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0004 oldu. VND → TJS kurundaki değişiklik -1.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - TJS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5340,9441,3381.389,961,40134,618154,045
1 AUD0,65210,6150,872906,0450,91322,565100,414
1 EUR1,061,62611,4181.473,011,48536,686163,25
1 SGD0,7471,1470,70511.038,81,04725,872115,126

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Tacikistan Somonu
1000 VND0,41993 TJS
2000 VND0,83987 TJS
5000 VND2,09967 TJS
10000 VND4,19933 TJS
20000 VND8,39866 TJS
50000 VND20,99665 TJS
100000 VND41,99330 TJS
200000 VND83,98660 TJS
500000 VND209,96650 TJS
1000000 VND419,93300 TJS
2000000 VND839,86600 TJS
5000000 VND2.099,66500 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Vietnam Dongu
1 TJS2.381,33000 VND
5 TJS11.906,65000 VND
10 TJS23.813,30000 VND
20 TJS47.626,60000 VND
50 TJS119.066,50000 VND
100 TJS238.133,00000 VND
250 TJS595.332,50000 VND
500 TJS1.190.665,00000 VND
1000 TJS2.381.330,00000 VND
2000 TJS4.762.660,00000 VND
5000 TJS11.906.650,00000 VND
10000 TJS23.813.300,00000 VND