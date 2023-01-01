Вьетнамские донги в вату вануату

Сконвертируйте VND в VUV по реальному обменному курсу

1000 vnd
5 vuv

1.00000 VND = 0.00501 VUV

Среднерыночный курс в 10:0 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса VND к VUV

1 мин. назад 1 VND → 0 VUV
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8611.073389.08931.455771.675980.9588518.5123
1GBP1.1614411.24665103.4781.690891.946671.1136521.5022
1USD0.93170.80215183.0051.356351.561520.893317.248
1INR0.01122470.009663870.012047510.01634060.01881240.0107620.207795

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в вату вануату

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и VUV из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в VUV, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for вьетнамкий донг

VND в USD

VND в AUD

VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

VND в JPY

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Вьетнамский донг / Вануату вату
1 VND0.00501 VUV
5 VND0.02505 VUV
10 VND0.05010 VUV
20 VND0.10019 VUV
50 VND0.25049 VUV
100 VND0.50097 VUV
250 VND1.25243 VUV
500 VND2.50486 VUV
1000 VND5.00972 VUV
2000 VND10.01944 VUV
5000 VND25.04860 VUV
10000 VND50.09720 VUV
Обменные курсы Вануату вату / Вьетнамский донг
1 VUV199.61200 VND
5 VUV998.06000 VND
10 VUV1996.12000 VND
20 VUV3992.24000 VND
50 VUV9980.60000 VND
100 VUV19961.20000 VND
250 VUV49903.00000 VND
500 VUV99806.00000 VND
1000 VUV199612.00000 VND
2000 VUV399224.00000 VND
5000 VUV998060.00000 VND
10000 VUV1996120.00000 VND