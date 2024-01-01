Vietnam dongundan Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile VND → VUV çevirin

1.000 vnd
5 vuv

1.00000 VND = 0.00498 VUV

01:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11.535510.928851.346351332.981.3479536.13150.145
1 AUD0.6512510.6049140.87681868.1030.87785223.529797.7819
1 EUR1.07661.6531311.449481435.091.451238.8976161.65
1 SGD0.7427491.14050.6899021990.0691.0011926.8355111.52

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

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VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Vanuatu Vatusu
1 VND0.00498 VUV
5 VND0.02489 VUV
10 VND0.04978 VUV
20 VND0.09956 VUV
50 VND0.24890 VUV
100 VND0.49780 VUV
250 VND1.24450 VUV
500 VND2.48900 VUV
1000 VND4.97799 VUV
2000 VND9.95598 VUV
5000 VND24.88995 VUV
10000 VND49.77990 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Vietnam Dongu
1 VUV200.88400 VND
5 VUV1004.42000 VND
10 VUV2008.84000 VND
20 VUV4017.68000 VND
50 VUV10044.20000 VND
100 VUV20088.40000 VND
250 VUV50221.00000 VND
500 VUV100442.00000 VND
1000 VUV200884.00000 VND
2000 VUV401768.00000 VND
5000 VUV1004420.00000 VND
10000 VUV2008840.00000 VND