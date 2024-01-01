200.000 Vietnam dongundan Vanuatu vatusuna
Reel döviz kuru ile VND → VUV çevirin
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VND → VUV çevrim grafiği
1 VND = 0,00481 VUV
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|1 VND → VUV
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0048
|0,0049
|Düşük
|0,0047
|0,0047
|Ortalama
|0,0048
|0,0048
|Değişim
|0.80%
|0.67%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → VUV istatistikleri
VND → VUV kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0048, en düşük 0,0047 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0048 oldu. VND → VUV kurundaki değişiklik 0.80 değerindeydi.
VND → VUV kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0049, en düşük 0,0047 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0048 oldu. VND → VUV kurundaki değişiklik 0.67 değerindeydi.
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Vietnam dongundan Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- ABD Doları
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- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
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- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
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- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Vanuatu Vatusu
|1000 VND
|4,81150 VUV
|2000 VND
|9,62300 VUV
|5000 VND
|24,05750 VUV
|10000 VND
|48,11500 VUV
|20000 VND
|96,23000 VUV
|50000 VND
|240,57500 VUV
|100000 VND
|481,15000 VUV
|200000 VND
|962,30000 VUV
|500000 VND
|2.405,75000 VUV
|1000000 VND
|4.811,50000 VUV
|2000000 VND
|9.623,00000 VUV
|5000000 VND
|24.057,50000 VUV
|Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Vietnam Dongu
|1 VUV
|207,83500 VND
|5 VUV
|1.039,17500 VND
|10 VUV
|2.078,35000 VND
|20 VUV
|4.156,70000 VND
|50 VUV
|10.391,75000 VND
|100 VUV
|20.783,50000 VND
|250 VUV
|51.958,75000 VND
|500 VUV
|103.917,50000 VND
|1000 VUV
|207.835,00000 VND
|2000 VUV
|415.670,00000 VND
|5000 VUV
|1.039.175,00000 VND
|10000 VUV
|2.078.350,00000 VND