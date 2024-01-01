100 bin Vietnam dongundan Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile VND → VUV çevirin

1,000₫ VND = 0,004812VT VUV

03:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → VUV çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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VUV
1 VND → VUVSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00480,0049
Düşük0,00470,0047
Ortalama0,00480,0048
Değişim0.80%0.68%
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1 VND → VUV istatistikleri

VND → VUV kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0048, en düşük 0,0047 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0048 oldu. VND → VUV kurundaki değişiklik 0.80 değerindeydi.

VND → VUV kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0049, en düşük 0,0047 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0048 oldu. VND → VUV kurundaki değişiklik 0.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - VUV tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5340,9441,3381.390,521,40134,61154,175
1 AUD0,65210,6150,872906,480,91422,562100,507
1 EUR1,061,62511,4181.473,261,48536,669163,35
1 SGD0,7471,1460,70511.039,061,04725,862115,206

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Vanuatu Vatusu
1000 VND4,81165 VUV
2000 VND9,62330 VUV
5000 VND24,05825 VUV
10000 VND48,11650 VUV
20000 VND96,23300 VUV
50000 VND240,58250 VUV
100000 VND481,16500 VUV
200000 VND962,33000 VUV
500000 VND2.405,82500 VUV
1000000 VND4.811,65000 VUV
2000000 VND9.623,30000 VUV
5000000 VND24.058,25000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Vietnam Dongu
1 VUV207,82900 VND
5 VUV1.039,14500 VND
10 VUV2.078,29000 VND
20 VUV4.156,58000 VND
50 VUV10.391,45000 VND
100 VUV20.782,90000 VND
250 VUV51.957,25000 VND
500 VUV103.914,50000 VND
1000 VUV207.829,00000 VND
2000 VUV415.658,00000 VND
5000 VUV1.039.145,00000 VND
10000 VUV2.078.290,00000 VND