5 000 000 вьетнамких донгов в вату Вануату

Сконвертируйте VND в VUV по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = VT0,004794 VUV

Среднерыночный курс в 14:34
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График изменения обменного курса VND к VUV

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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VUV
1 VND в VUVПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00480,0049
Низкий0,00470,0047
В среднем0,00480,0048
Изменение-0.59%-0.20%
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Соотношение 1 VND к VUV

За последние 30 дней максимальный курс VND к VUV составил 0,0048, а минимальный — 0,0047. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0048. Изменение курса VND к VUV в процентном соотношении составило -0.59.

За последние 90 дней максимальный курс VND к VUV составил 0,0049, а минимальный — 0,0047. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0048. Изменение курса VND к VUV в процентном соотношении составило -0.20.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5230,9411,3341 401,21,39434,573153,885
1 AUD0,65710,6180,876920,2380,91622,706101,064
1 EUR1,0631,61911,4191 489,831,48236,76163,615
1 SGD0,7491,1410,70511 050,021,04525,908115,317

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в вату Вануату

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и VUV из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в VUV, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Вануату вату
1000 VND4,79420 VUV
2000 VND9,58840 VUV
5000 VND23,97100 VUV
10000 VND47,94200 VUV
20000 VND95,88400 VUV
50000 VND239,71000 VUV
100000 VND479,42000 VUV
200000 VND958,84000 VUV
500000 VND2 397,10000 VUV
1000000 VND4 794,20000 VUV
2000000 VND9 588,40000 VUV
5000000 VND23 971,00000 VUV
Обменные курсы Вануату вату / Вьетнамский донг
1 VUV208,58500 VND
5 VUV1 042,92500 VND
10 VUV2 085,85000 VND
20 VUV4 171,70000 VND
50 VUV10 429,25000 VND
100 VUV20 858,50000 VND
250 VUV52 146,25000 VND
500 VUV104 292,50000 VND
1000 VUV208 585,00000 VND
2000 VUV417 170,00000 VND
5000 VUV1 042 925,00000 VND
10000 VUV2 085 850,00000 VND