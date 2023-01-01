Вьетнамские донги в саудовские риялы

Сконвертируйте VND в SAR по реальному обменному курсу

1000 vnd
0.16 sar

1.00000 VND = 0.00016 SAR

Среднерыночный курс в 12:3 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса VND к SAR

1 мин. назад 1 VND → 0 SAR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860851.0734589.09941.455761.675830.958718.513
1GBP1.1616411.24695103.51.691051.946691.1136721.5053
1USD0.931550.801957183.00281.356151.561160.8931517.2463
1INR0.01122340.00966180.012047810.01633860.01880850.01076050.20778

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в саудовские риялы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и SAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в SAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for вьетнамкий донг

VND в USD

VND в AUD

VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

VND в JPY

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Вьетнамский донг / Саудовский риял
1 VND0.00016 SAR
5 VND0.00078 SAR
10 VND0.00155 SAR
20 VND0.00310 SAR
50 VND0.00776 SAR
100 VND0.01552 SAR
250 VND0.03880 SAR
500 VND0.07761 SAR
1000 VND0.15522 SAR
2000 VND0.31044 SAR
5000 VND0.77610 SAR
10000 VND1.55220 SAR
Обменные курсы Саудовский риял / Вьетнамский донг
1 SAR6442.45000 VND
5 SAR32212.25000 VND
10 SAR64424.50000 VND
20 SAR128849.00000 VND
50 SAR322122.50000 VND
100 SAR644245.00000 VND
250 SAR1610612.50000 VND
500 SAR3221225.00000 VND
1000 SAR6442450.00000 VND
2000 SAR12884900.00000 VND
5000 SAR32212250.00000 VND
10000 SAR64424500.00000 VND