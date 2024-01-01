Vietnam dongundan Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile VND → SAR çevirin

1.000 vnd
0,15 sar

1.00000 VND = 0.00015 SAR

01:25 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11.535740.92891.34641333.111.3479536.125150.145
1 AUD0.6511510.6048490.876708868.0550.87771823.522897.7669
1 EUR1.076551.6533111.449471435.161.4511438.8904161.635
1 SGD0.7427211.140630.6899091990.1291.0011526.8308111.516

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Arabistan Riyali
1 VND0.00015 SAR
5 VND0.00077 SAR
10 VND0.00154 SAR
20 VND0.00307 SAR
50 VND0.00768 SAR
100 VND0.01536 SAR
250 VND0.03839 SAR
500 VND0.07678 SAR
1000 VND0.15356 SAR
2000 VND0.30712 SAR
5000 VND0.76780 SAR
10000 VND1.53561 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Vietnam Dongu
1 SAR6512.06000 VND
5 SAR32560.30000 VND
10 SAR65120.60000 VND
20 SAR130241.20000 VND
50 SAR325603.00000 VND
100 SAR651206.00000 VND
250 SAR1628015.00000 VND
500 SAR3256030.00000 VND
1000 SAR6512060.00000 VND
2000 SAR13024120.00000 VND
5000 SAR32560300.00000 VND
10000 SAR65120600.00000 VND