100 bin Vietnam dongundan Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile VND → SAR çevirin

1,000₫ VND = 0,0001478SR SAR

03:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → SAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SAR
1 VND → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0002
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0002
Değişim-1.00%-1.78%
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1 VND → SAR istatistikleri

VND → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → SAR kurundaki değişiklik -1.00 değerindeydi.

VND → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. VND → SAR kurundaki değişiklik -1.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - SAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5350,9441,3381.389,81,40134,613154,035
1 AUD0,65210,6150,872905,4550,91322,55100,354
1 EUR1,061,62711,4181.472,841,48536,681163,24
1 SGD0,7471,1470,70511.038,561,04725,865115,106

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Arabistan Riyali
1000 VND0,14776 SAR
2000 VND0,29552 SAR
5000 VND0,73880 SAR
10000 VND1,47761 SAR
20000 VND2,95522 SAR
50000 VND7,38805 SAR
100000 VND14,77610 SAR
200000 VND29,55220 SAR
500000 VND73,88050 SAR
1000000 VND147,76100 SAR
2000000 VND295,52200 SAR
5000000 VND738,80500 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Vietnam Dongu
1 SAR6.767,70000 VND
5 SAR33.838,50000 VND
10 SAR67.677,00000 VND
20 SAR135.354,00000 VND
50 SAR338.385,00000 VND
100 SAR676.770,00000 VND
250 SAR1.691.925,00000 VND
500 SAR3.383.850,00000 VND
1000 SAR6.767.700,00000 VND
2000 SAR13.535.400,00000 VND
5000 SAR33.838.500,00000 VND
10000 SAR67.677.000,00000 VND