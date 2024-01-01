20 Arabistan riyalinden Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile SAR → VND çevirin

20 sar
134.353 vnd

1,000SR SAR = 6.718₫ VND

10:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → VND çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → VNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6.785,90006.791,2400
Düşük6.718,26006.718,2600
Ortalama6.761,39776.776,2258
Değişim-1.00%-0.86%
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1 SAR → VND istatistikleri

SAR → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6.785,9000, en düşük 6.718,2600 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6.761,3977 oldu. SAR → VND kurundaki değişiklik -1.00 değerindeydi.

SAR → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6.791,2400, en düşük 6.718,2600 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6.776,2258 oldu. SAR → VND kurundaki değişiklik -0.86 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,758278,91,3870,92457,9331,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,377201,04510,66641,7611,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Vietnam Dongu
1 SAR6.717,64000 VND
5 SAR33.588,20000 VND
10 SAR67.176,40000 VND
20 SAR134.352,80000 VND
50 SAR335.882,00000 VND
100 SAR671.764,00000 VND
250 SAR1.679.410,00000 VND
500 SAR3.358.820,00000 VND
1000 SAR6.717.640,00000 VND
2000 SAR13.435.280,00000 VND
5000 SAR33.588.200,00000 VND
10000 SAR67.176.400,00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Arabistan Riyali
1000 VND0,14886 SAR
2000 VND0,29772 SAR
5000 VND0,74431 SAR
10000 VND1,48862 SAR
20000 VND2,97724 SAR
50000 VND7,44310 SAR
100000 VND14,88620 SAR
200000 VND29,77240 SAR
500000 VND74,43100 SAR
1000000 VND148,86200 SAR
2000000 VND297,72400 SAR
5000000 VND744,31000 SAR