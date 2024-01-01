200.000 Vietnam dongundan Arabistan riyaline
Reel döviz kuru ile VND → SAR çevirin
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VND → SAR çevrim grafiği
1 VND = 0,00015 SAR
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|1 VND → SAR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0001
|0,0002
|Düşük
|0,0001
|0,0001
|Ortalama
|0,0001
|0,0002
|Değişim
|-1.00%
|-1.78%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → SAR istatistikleri
VND → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → SAR kurundaki değişiklik -1.00 değerindeydi.
VND → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. VND → SAR kurundaki değişiklik -1.78 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Arabistan Riyali
|1000 VND
|0,14776 SAR
|2000 VND
|0,29552 SAR
|5000 VND
|0,73880 SAR
|10000 VND
|1,47761 SAR
|20000 VND
|2,95522 SAR
|50000 VND
|7,38805 SAR
|100000 VND
|14,77610 SAR
|200000 VND
|29,55220 SAR
|500000 VND
|73,88050 SAR
|1000000 VND
|147,76100 SAR
|2000000 VND
|295,52200 SAR
|5000000 VND
|738,80500 SAR
|Çevrim kurları Arabistan Riyali / Vietnam Dongu
|1 SAR
|6.767,70000 VND
|5 SAR
|33.838,50000 VND
|10 SAR
|67.677,00000 VND
|20 SAR
|135.354,00000 VND
|50 SAR
|338.385,00000 VND
|100 SAR
|676.770,00000 VND
|250 SAR
|1.691.925,00000 VND
|500 SAR
|3.383.850,00000 VND
|1000 SAR
|6.767.700,00000 VND
|2000 SAR
|13.535.400,00000 VND
|5000 SAR
|33.838.500,00000 VND
|10000 SAR
|67.677.000,00000 VND