1 فرنك سويسري إلى دولار سورينامي

تحويل XPF إلى SRD بسعر الصرف الحقيقي

١ xpf
٠٫٣٥ srd

1.00000 XPF = 0.34626 SRD

Mid-market exchange rate at 04:09
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87441.083490.11451.485181.675790.9627518.765
1 GBP1.1436411.23905103.0611.698551.916551.1010421.461
1 USD0.9230.80707183.17751.370851.546790.8886517.3205
1 INR0.0110970.009702980.012022510.0164810.01859630.01068380.208235

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار سورينامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى SRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / دولار سورينامي
1 XPF0.34626 SRD
5 XPF1.73130 SRD
10 XPF3.46260 SRD
20 XPF6.92520 SRD
50 XPF17.31300 SRD
100 XPF34.62600 SRD
250 XPF86.56500 SRD
500 XPF173.13000 SRD
1000 XPF346.26000 SRD
2000 XPF692.52000 SRD
5000 XPF1731.30000 SRD
10000 XPF3462.60000 SRD
معدلات التحويل دولار سورينامي / فرنك الـ CFP
1 SRD2.88800 XPF
5 SRD14.44000 XPF
10 SRD28.88000 XPF
20 SRD57.76000 XPF
50 SRD144.40000 XPF
100 SRD288.80000 XPF
250 SRD722.00000 XPF
500 SRD1444.00000 XPF
1000 SRD2888.00000 XPF
2000 SRD5776.00000 XPF
5000 SRD14440.00000 XPF
10000 SRD28880.00000 XPF