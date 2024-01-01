دولار تايوان جديد إلى جنيه غيرنسي Historical Exchange Rates
Welcome to the دولار تايوان جديد إلى جنيه غيرنسي history summary. This is the دولار تايوان جديد (TWD) إلى جنيه غيرنسي (GGP) exchange rate history summary page, detailing 5 years of TWD and GGP historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.
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دولار تايوان جديد إلى جنيه غيرنسي exchange rate history
The exchange rate for دولار تايوان جديد إلى جنيه غيرنسي is currently ٠٫٠٢٤ today, reflecting a -0.699% change since yesterday. Over the past week, the value of دولار تايوان جديد has remained relatively stable, with a -1.821% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of دولار تايوان جديد إلى جنيه غيرنسي has fluctuated between a high of ٠٫٠٢٤ on 21-08-2024 and a low of ٠٫٠٢٤ on 27-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 26-08-2024, with a 0.505% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى جنيه جيرنزي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى GGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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