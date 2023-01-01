روبية نيبالية إلى دولار سنغافوري

تحويل NPR إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
10.28 sgd

1.00000 NPR = 0.01028 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:30 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

NPR إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 SGD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.065588.30811.436351.663670.964518.3612
1GBP1.1527411.22825101.7971.655741.917791.1118221.1658
1USD0.938550.814166182.87951.348051.56140.9052517.2325
1INR0.0113240.00982350.012065710.01626520.01883940.01092250.207922

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / دولار سنغافورة
1 NPR0.01028 SGD
5 NPR0.05142 SGD
10 NPR0.10285 SGD
20 NPR0.20569 SGD
50 NPR0.51423 SGD
100 NPR1.02847 SGD
250 NPR2.57118 SGD
500 NPR5.14235 SGD
1000 NPR10.28470 SGD
2000 NPR20.56940 SGD
5000 NPR51.42350 SGD
10000 NPR102.84700 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Nepalese Rupee
1 SGD97.23190 NPR
5 SGD486.15950 NPR
10 SGD972.31900 NPR
20 SGD1944.63800 NPR
50 SGD4861.59500 NPR
100 SGD9723.19000 NPR
250 SGD24307.97500 NPR
500 SGD48615.95000 NPR
1000 SGD97231.90000 NPR
2000 SGD194463.80000 NPR
5000 SGD486159.50000 NPR
10000 SGD972319.00000 NPR