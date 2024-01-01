Nepal rupisinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile NPR → SGD çevirin

1.000 npr
10,13 sgd

1.00000 NPR = 0.01013 SGD

15:54 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552751.0761589.3431.452321.651680.9474418.369
1 GBP1.1692111.25825104.4611.698071.931161.1077621.4773
1 USD0.929250.794755183.0211.349551.53480.880417.0692
1 INR0.01119280.009572930.012045110.01625550.01848690.01060450.205601

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nepal rupisinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Singapur Doları
1 NPR0.01013 SGD
5 NPR0.05066 SGD
10 NPR0.10132 SGD
20 NPR0.20264 SGD
50 NPR0.50661 SGD
100 NPR1.01322 SGD
250 NPR2.53305 SGD
500 NPR5.06610 SGD
1000 NPR10.13220 SGD
2000 NPR20.26440 SGD
5000 NPR50.66100 SGD
10000 NPR101.32200 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Nepal Rupisi
1 SGD98.69490 NPR
5 SGD493.47450 NPR
10 SGD986.94900 NPR
20 SGD1973.89800 NPR
50 SGD4934.74500 NPR
100 SGD9869.49000 NPR
250 SGD24673.72500 NPR
500 SGD49347.45000 NPR
1000 SGD98694.90000 NPR
2000 SGD197389.80000 NPR
5000 SGD493474.50000 NPR
10000 SGD986949.00000 NPR