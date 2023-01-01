روبية نيبالية إلى ريال برازيلي

تحويل NPR إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
37.13 brl

1.00000 NPR = 0.03713 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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NPR إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065788.32471.436241.662950.964418.3588
1GBP1.15311.22885101.8461.656121.917531.1119621.1694
1USD0.938350.813769182.87951.34771.560430.904917.227
1INR0.01132190.00981870.012065710.0162610.01882770.01091830.207856

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / الريال البرازيلي
1 NPR0.03713 BRL
5 NPR0.18567 BRL
10 NPR0.37133 BRL
20 NPR0.74267 BRL
50 NPR1.85668 BRL
100 NPR3.71335 BRL
250 NPR9.28337 BRL
500 NPR18.56675 BRL
1000 NPR37.13350 BRL
2000 NPR74.26700 BRL
5000 NPR185.66750 BRL
10000 NPR371.33500 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Nepalese Rupee
1 BRL26.92990 NPR
5 BRL134.64950 NPR
10 BRL269.29900 NPR
20 BRL538.59800 NPR
50 BRL1346.49500 NPR
100 BRL2692.99000 NPR
250 BRL6732.47500 NPR
500 BRL13464.95000 NPR
1000 BRL26929.90000 NPR
2000 BRL53859.80000 NPR
5000 BRL134649.50000 NPR
10000 BRL269299.00000 NPR