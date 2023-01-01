روبية نيبالية إلى ليف بلغاري

تحويل NPR إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
13.80 bgn

1.00000 NPR = 0.01380 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:22 UTC
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NPR إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065788.32471.436241.662950.964418.3588
1GBP1.15311.22885101.8461.656121.917531.1119621.1694
1USD0.938350.813769182.87951.34771.560430.904917.227
1INR0.01132190.00981870.012065710.0162610.01882770.01091830.207856

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / لياف بلغاري
1 NPR0.01380 BGN
5 NPR0.06902 BGN
10 NPR0.13804 BGN
20 NPR0.27609 BGN
50 NPR0.69022 BGN
100 NPR1.38044 BGN
250 NPR3.45110 BGN
500 NPR6.90220 BGN
1000 NPR13.80440 BGN
2000 NPR27.60880 BGN
5000 NPR69.02200 BGN
10000 NPR138.04400 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Nepalese Rupee
1 BGN72.44050 NPR
5 BGN362.20250 NPR
10 BGN724.40500 NPR
20 BGN1448.81000 NPR
50 BGN3622.02500 NPR
100 BGN7244.05000 NPR
250 BGN18110.12500 NPR
500 BGN36220.25000 NPR
1000 BGN72440.50000 NPR
2000 BGN144881.00000 NPR
5000 BGN362202.50000 NPR
10000 BGN724405.00000 NPR