Nepal rupisinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile NPR → BGN çevirin

1.000 npr
13,67 bgn

1.00000 NPR = 0.01367 BGN

15:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855581.076589.37041.45291.652210.9475218.3728
1 GBP1.168811.25825104.4591.69821.931161.1074621.4748
1 USD0.928950.794755183.01941.349651.53480.8801517.0672
1 INR0.01118940.009573120.012045410.0162570.01848730.01060170.205581

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Nepal rupisinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Bulgar Levası
1 NPR0.01367 BGN
5 NPR0.06837 BGN
10 NPR0.13675 BGN
20 NPR0.27350 BGN
50 NPR0.68375 BGN
100 NPR1.36749 BGN
250 NPR3.41873 BGN
500 NPR6.83745 BGN
1000 NPR13.67490 BGN
2000 NPR27.34980 BGN
5000 NPR68.37450 BGN
10000 NPR136.74900 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Nepal Rupisi
1 BGN73.12690 NPR
5 BGN365.63450 NPR
10 BGN731.26900 NPR
20 BGN1462.53800 NPR
50 BGN3656.34500 NPR
100 BGN7312.69000 NPR
250 BGN18281.72500 NPR
500 BGN36563.45000 NPR
1000 BGN73126.90000 NPR
2000 BGN146253.80000 NPR
5000 BGN365634.50000 NPR
10000 BGN731269.00000 NPR