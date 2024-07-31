10 Bulgar levasından Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile BGN → NPR çevirin

10 bgn
741,45 npr

1,000лв BGN = 74,15₨ NPR

23:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → NPRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek74,790474,7904
Düşük73,294973,0293
Ortalama74,224573,8195
Değişim1.16%1.22%
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1 BGN → NPR istatistikleri

BGN → NPR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 74,7904, en düşük 73,2949 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 74,2245 oldu. BGN → NPR kurundaki değişiklik 1.16 değerindeydi.

BGN → NPR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 74,7904, en düşük 73,0293 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 73,8195 oldu. BGN → NPR kurundaki değişiklik 1.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6811,3811,5281,3370,77818,21
1 EUR1,08211,8191,4941,6541,4470,84219,709
1 NZD0,5950,5510,8220,9090,7950,46310,836
1 CAD0,7240,6691,21711,1070,9680,56313,188

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Çevrim kurları Bulgar Levası / Nepal Rupisi
1 BGN74,14550 NPR
5 BGN370,72750 NPR
10 BGN741,45500 NPR
20 BGN1.482,91000 NPR
50 BGN3.707,27500 NPR
100 BGN7.414,55000 NPR
250 BGN18.536,37500 NPR
500 BGN37.072,75000 NPR
1000 BGN74.145,50000 NPR
2000 BGN148.291,00000 NPR
5000 BGN370.727,50000 NPR
10000 BGN741.455,00000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Bulgar Levası
1 NPR0,01349 BGN
5 NPR0,06744 BGN
10 NPR0,13487 BGN
20 NPR0,26974 BGN
50 NPR0,67435 BGN
100 NPR1,34870 BGN
250 NPR3,37175 BGN
500 NPR6,74350 BGN
1000 NPR13,48700 BGN
2000 NPR26,97400 BGN
5000 NPR67,43500 BGN
10000 NPR134,87000 BGN