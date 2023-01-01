bin Nepal rupisinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile NPR → BGN çevirin

1000 npr
13.92 bgn

1.00000 NPR = 0.01392 BGN

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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NPR → BGN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NPR → 0 BGN
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Nepal rupisinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nepal rupisi

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Bulgar Levası
1 NPR0.01392 BGN
5 NPR0.06961 BGN
10 NPR0.13921 BGN
20 NPR0.27842 BGN
50 NPR0.69605 BGN
100 NPR1.39211 BGN
250 NPR3.48028 BGN
500 NPR6.96055 BGN
1000 NPR13.92110 BGN
2000 NPR27.84220 BGN
5000 NPR69.60550 BGN
10000 NPR139.21100 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Nepal Rupisi
1 BGN71.83330 NPR
5 BGN359.16650 NPR
10 BGN718.33300 NPR
20 BGN1436.66600 NPR
50 BGN3591.66500 NPR
100 BGN7183.33000 NPR
250 BGN17958.32500 NPR
500 BGN35916.65000 NPR
1000 BGN71833.30000 NPR
2000 BGN143666.60000 NPR
5000 BGN359166.50000 NPR
10000 BGN718333.00000 NPR