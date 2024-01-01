الكرون النرويجي إلى فرنك سويسري Historical Exchange Rates
Welcome to the الكرون النرويجي إلى فرنك سويسري history summary. This is the الكرون النرويجي (NOK) إلى فرنك سويسري (XPF) exchange rate history summary page, detailing 5 years of NOK and XPF historical data from 23-08-2019 to 23-08-2024.
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الكرون النرويجي إلى فرنك سويسري exchange rate history
The exchange rate for الكرون النرويجي إلى فرنك سويسري is currently ١٠٫١٧٥ today, reflecting a -0.314% change since yesterday. Over the past week, the value of الكرون النرويجي has remained relatively stable, with a 0.382% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of الكرون النرويجي إلى فرنك سويسري has fluctuated between a high of ١٠٫٢٩٣ on 19-08-2024 and a low of ١٠٫١١٦ on 16-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 20-08-2024, with a -0.755% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل كرونة نروجية إلى فرنك سويسري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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