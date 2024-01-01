الكرون النرويجي إلى المانات التركمانية Historical Exchange Rates
Welcome to the الكرون النرويجي إلى المانات التركمانية history summary. This is the الكرون النرويجي (NOK) إلى المانات التركمانية (TMT) exchange rate history summary page, detailing 5 years of NOK and TMT historical data from 19-09-2019 to 19-09-2024.
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NOK إلى TMT مخطط التحويل
1 NOK = 0.33282 TMT
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الكرون النرويجي إلى المانات التركمانية exchange rate history
The exchange rate for الكرون النرويجي إلى المانات التركمانية is currently ٠٫٣٣٣ today, reflecting a 0.474% change since yesterday. Over the past week, the value of الكرون النرويجي has remained relatively stable, with a 2.897% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of الكرون النرويجي إلى المانات التركمانية has fluctuated between a high of ٠٫٣٣٥ on 19-09-2024 and a low of ٠٫٣٢٣ on 12-09-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 19-09-2024, with a 0.429% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل كرونة نروجية إلى منات تركمانستاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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