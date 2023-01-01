متكال موزمبيقي إلى فرنك سويسري

تحويل MZN إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mzn
١٤٫١٨ chf

1.00000 MZN = 0.01418 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 23:6 UTC
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MZN إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436731.661630.964718.3626
1GBP1.15311.2292102.181.656531.915841.112321.1719
1USD0.9380.813537183.1271.347651.55860.904917.2241
1INR0.01128390.009786680.012029810.01621190.01874970.01088580.207202

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / الفرنك السويسري
1 MZN0.01418 CHF
5 MZN0.07088 CHF
10 MZN0.14177 CHF
20 MZN0.28353 CHF
50 MZN0.70883 CHF
100 MZN1.41767 CHF
250 MZN3.54418 CHF
500 MZN7.08835 CHF
1000 MZN14.17670 CHF
2000 MZN28.35340 CHF
5000 MZN70.88350 CHF
10000 MZN141.76700 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / ميثامبيكان
1 CHF70.53820 MZN
5 CHF352.69100 MZN
10 CHF705.38200 MZN
20 CHF1410.76400 MZN
50 CHF3526.91000 MZN
100 CHF7053.82000 MZN
250 CHF17634.55000 MZN
500 CHF35269.10000 MZN
1000 CHF70538.20000 MZN
2000 CHF141076.40000 MZN
5000 CHF352691.00000 MZN
10000 CHF705382.00000 MZN