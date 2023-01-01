روبية موريشية إلى درهم إماراتي

تحويل MUR إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٨٢٫٢٦ aed

1.00000 MUR = 0.08226 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 22:3 UTC
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MUR إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0661588.62591.437121.661450.9642518.371
1GBP1.153211.22945102.21.657241.915931.1119821.1849
1USD0.937950.813372183.1271.347951.558360.904417.2312
1INR0.01128340.009784690.012029810.01621550.01874670.01087970.207288

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MUR0.08226 AED
5 MUR0.41130 AED
10 MUR0.82261 AED
20 MUR1.64522 AED
50 MUR4.11304 AED
100 MUR8.22609 AED
250 MUR20.56522 AED
500 MUR41.13045 AED
1000 MUR82.26090 AED
2000 MUR164.52180 AED
5000 MUR411.30450 AED
10000 MUR822.60900 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Mauritian Rupee
1 AED12.15640 MUR
5 AED60.78200 MUR
10 AED121.56400 MUR
20 AED243.12800 MUR
50 AED607.82000 MUR
100 AED1215.64000 MUR
250 AED3039.10000 MUR
500 AED6078.20000 MUR
1000 AED12156.40000 MUR
2000 AED24312.80000 MUR
5000 AED60782.00000 MUR
10000 AED121564.00000 MUR