روبية موريشية إلى درهم إماراتي
تحويل MUR إلى AED بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية موريشية إلى درهم إماراتي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Mauritian rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Mauritian Rupee
|1 AED
|12.15640 MUR
|5 AED
|60.78200 MUR
|10 AED
|121.56400 MUR
|20 AED
|243.12800 MUR
|50 AED
|607.82000 MUR
|100 AED
|1215.64000 MUR
|250 AED
|3039.10000 MUR
|500 AED
|6078.20000 MUR
|1000 AED
|12156.40000 MUR
|2000 AED
|24312.80000 MUR
|5000 AED
|60782.00000 MUR
|10000 AED
|121564.00000 MUR