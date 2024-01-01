Mauritius rupisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile MUR → AED çevirin

1.000 mur
79,85 aed

1.00000 MUR = 0.07985 AED

13:24 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7969720.930551.5371619.02031.353451.3466583.0363
1 GBP1.2547511.167641.9287523.86571.698241.68971104.19
1 EUR1.074650.85642511.6519120.44021.454491.4471889.235
1 AUD0.650550.518470.60536112.37370.8804870.87606354.0193

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mauritius rupisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 MUR0.07985 AED
5 MUR0.39923 AED
10 MUR0.79847 AED
20 MUR1.59693 AED
50 MUR3.99233 AED
100 MUR7.98466 AED
250 MUR19.96165 AED
500 MUR39.92330 AED
1000 MUR79.84660 AED
2000 MUR159.69320 AED
5000 MUR399.23300 AED
10000 MUR798.46600 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Mauritius Rupisi
1 AED12.52400 MUR
5 AED62.62000 MUR
10 AED125.24000 MUR
20 AED250.48000 MUR
50 AED626.20000 MUR
100 AED1252.40000 MUR
250 AED3131.00000 MUR
500 AED6262.00000 MUR
1000 AED12524.00000 MUR
2000 AED25048.00000 MUR
5000 AED62620.00000 MUR
10000 AED125240.00000 MUR