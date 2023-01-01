باتاكا ماكاوية إلى هريفنا أوكرانية

تحويل MOP إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
4537.33 uah

1.00000 MOP = 4.53733 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 21:48 UTC
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MOP إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436781.661960.9640518.3681
1GBP1.1533411.22935102.1921.65711.916821.1118721.1848
1USD0.93820.813438183.1271.347951.559210.9043517.2325
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621550.0187570.01087910.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / هريفنيا الأوكرانية
1 MOP4.53733 UAH
5 MOP22.68665 UAH
10 MOP45.37330 UAH
20 MOP90.74660 UAH
50 MOP226.86650 UAH
100 MOP453.73300 UAH
250 MOP1134.33250 UAH
500 MOP2268.66500 UAH
1000 MOP4537.33000 UAH
2000 MOP9074.66000 UAH
5000 MOP22686.65000 UAH
10000 MOP45373.30000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Macanese Pataca
1 UAH0.22039 MOP
5 UAH1.10197 MOP
10 UAH2.20394 MOP
20 UAH4.40788 MOP
50 UAH11.01970 MOP
100 UAH22.03940 MOP
250 UAH55.09850 MOP
500 UAH110.19700 MOP
1000 UAH220.39400 MOP
2000 UAH440.78800 MOP
5000 UAH1101.97000 MOP
10000 UAH2203.94000 MOP