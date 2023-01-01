باتاكا ماكاوية إلى ريال برازيلي

تحويل MOP إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mop
٦١٢٫٥٦ brl

1.00000 MOP = 0.61256 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 21:34 UTC
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MOP إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.437051.661440.964218.3681
1GBP1.1532711.2293102.1881.657341.916141.1119821.1839
1USD0.93820.813471183.1271.34821.558720.904617.2325
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621860.01875110.01088210.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / الريال البرازيلي
1 MOP0.61256 BRL
5 MOP3.06278 BRL
10 MOP6.12557 BRL
20 MOP12.25114 BRL
50 MOP30.62785 BRL
100 MOP61.25570 BRL
250 MOP153.13925 BRL
500 MOP306.27850 BRL
1000 MOP612.55700 BRL
2000 MOP1225.11400 BRL
5000 MOP3062.78500 BRL
10000 MOP6125.57000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Macanese Pataca
1 BRL1.63250 MOP
5 BRL8.16250 MOP
10 BRL16.32500 MOP
20 BRL32.65000 MOP
50 BRL81.62500 MOP
100 BRL163.25000 MOP
250 BRL408.12500 MOP
500 BRL816.25000 MOP
1000 BRL1632.50000 MOP
2000 BRL3265.00000 MOP
5000 BRL8162.50000 MOP
10000 BRL16325.00000 MOP