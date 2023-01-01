دينار مقدوني إلى ليو روماني

تحويل MKD إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mkd
٨٠٫٥٦ ron

1.00000 MKD = 0.08056 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 21:1 UTC
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MKD إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.065988.60511.437261.660540.963818.3681
1GBP1.15411.23005102.251.65861.916261.1122321.1968
1USD0.93820.812975183.1271.34841.557880.904217.2325
1INR0.0112860.009779920.012029810.0162210.01874090.01087730.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / Romanian Leu
1 MKD0.08056 RON
5 MKD0.40279 RON
10 MKD0.80558 RON
20 MKD1.61117 RON
50 MKD4.02792 RON
100 MKD8.05584 RON
250 MKD20.13960 RON
500 MKD40.27920 RON
1000 MKD80.55840 RON
2000 MKD161.11680 RON
5000 MKD402.79200 RON
10000 MKD805.58400 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / دينار مقدوني
1 RON12.41340 MKD
5 RON62.06700 MKD
10 RON124.13400 MKD
20 RON248.26800 MKD
50 RON620.67000 MKD
100 RON1241.34000 MKD
250 RON3103.35000 MKD
500 RON6206.70000 MKD
1000 RON12413.40000 MKD
2000 RON24826.80000 MKD
5000 RON62067.00000 MKD
10000 RON124134.00000 MKD