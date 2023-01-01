دينار مقدوني إلى نيراس نيجيري

تحويل MKD إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mkd
١٣٬٢٧٤٫١٠ ngn

1.00000 MKD = 13.27410 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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MKD إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0661588.61841.437541.661710.9643518.3726
1GBP1.153211.2295102.1961.65781.91631.1120921.1876
1USD0.937950.813339183.121.348351.55860.904517.2327
1INR0.01128430.009785110.012030810.01622170.01875120.01088190.207323

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / النيرة النيجيرية
1 MKD13.27410 NGN
5 MKD66.37050 NGN
10 MKD132.74100 NGN
20 MKD265.48200 NGN
50 MKD663.70500 NGN
100 MKD1327.41000 NGN
250 MKD3318.52500 NGN
500 MKD6637.05000 NGN
1000 MKD13274.10000 NGN
2000 MKD26548.20000 NGN
5000 MKD66370.50000 NGN
10000 MKD132741.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دينار مقدوني
1 NGN0.07533 MKD
5 NGN0.37667 MKD
10 NGN0.75335 MKD
20 NGN1.50669 MKD
50 NGN3.76674 MKD
100 NGN7.53347 MKD
250 NGN18.83367 MKD
500 NGN37.66735 MKD
1000 NGN75.33470 MKD
2000 NGN150.66940 MKD
5000 NGN376.67350 MKD
10000 NGN753.34700 MKD