ليو مولدوفي إلى نيراس نيجيري

تحويل MDL إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
٤٢٬٧٠١ ngn

1.00000 MDL = 42.70100 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 20:26 UTC
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MDL إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.437391.661810.9640518.3618
1GBP1.1532711.22915102.1671.657691.91651.1118121.176
1USD0.938250.81357183.121.348651.559210.9045517.2282
1INR0.0112880.00978790.012030810.01622530.01875860.01088250.207269

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / النيرة النيجيرية
1 MDL42.70100 NGN
5 MDL213.50500 NGN
10 MDL427.01000 NGN
20 MDL854.02000 NGN
50 MDL2135.05000 NGN
100 MDL4270.10000 NGN
250 MDL10675.25000 NGN
500 MDL21350.50000 NGN
1000 MDL42701.00000 NGN
2000 MDL85402.00000 NGN
5000 MDL213505.00000 NGN
10000 MDL427010.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / مولدوفى Leu
1 NGN0.02342 MDL
5 NGN0.11709 MDL
10 NGN0.23419 MDL
20 NGN0.46837 MDL
50 NGN1.17094 MDL
100 NGN2.34187 MDL
250 NGN5.85468 MDL
500 NGN11.70935 MDL
1000 NGN23.41870 MDL
2000 NGN46.83740 MDL
5000 NGN117.09350 MDL
10000 NGN234.18700 MDL