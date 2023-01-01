Молдавские леи в нигерийские найры

Сконвертируйте MDL в NGN по реальному обменному курсу

1 000 mdl
42 440,10 ngn

1.00000 MDL = 42.44010 NGN

Среднерыночный курс в 22:31 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса MDL к NGN

1 мин. назад 1 MDL → 0 NGN
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.0754589.11181.457611.673460.958618.5254
1GBP1.1617111.24935103.5211.693311.944061.1136221.5209
1USD0.929850.800416182.861.355351.556060.8913517.2257
1INR0.01122190.009659860.012068510.01635710.01877940.01075730.207889

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из молдавских леев в нигерийские найры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MDL из выпадающего списка для исходной валюты и NGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MDL в NGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for молдавский лей

MDL в USD

MDL в GBP

MDL в ZAR

MDL в CAD

MDL в AUD

MDL в INR

MDL в NZD

MDL в SGD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Молдавский лей / Нигерийская найра
1 MDL42.44010 NGN
5 MDL212.20050 NGN
10 MDL424.40100 NGN
20 MDL848.80200 NGN
50 MDL2122.00500 NGN
100 MDL4244.01000 NGN
250 MDL10610.02500 NGN
500 MDL21220.05000 NGN
1000 MDL42440.10000 NGN
2000 MDL84880.20000 NGN
5000 MDL212200.50000 NGN
10000 MDL424401.00000 NGN
Обменные курсы Нигерийская найра / Молдавский лей
1 NGN0.02356 MDL
5 NGN0.11781 MDL
10 NGN0.23563 MDL
20 NGN0.47125 MDL
50 NGN1.17813 MDL
100 NGN2.35626 MDL
250 NGN5.89065 MDL
500 NGN11.78130 MDL
1000 NGN23.56260 MDL
2000 NGN47.12520 MDL
5000 NGN117.81300 MDL
10000 NGN235.62600 MDL