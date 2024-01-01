Moldova leyinden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile MDL → NGN çevirin

1.000 mdl
84.894,70 ngn

1.00000 MDL = 84.89470 NGN

11:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8556651.0737589.16231.453911.65180.9480818.3318
1 GBP1.1686811.25485104.21.699131.930391.10821.4237
1 USD0.931350.796908183.03821.354051.538340.8829517.0727
1 INR0.01121550.009596880.012042610.01630640.01852570.01063310.205601

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Moldova leyinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Nijerya Nairası
1 MDL84.89470 NGN
5 MDL424.47350 NGN
10 MDL848.94700 NGN
20 MDL1697.89400 NGN
50 MDL4244.73500 NGN
100 MDL8489.47000 NGN
250 MDL21223.67500 NGN
500 MDL42447.35000 NGN
1000 MDL84894.70000 NGN
2000 MDL169789.40000 NGN
5000 MDL424473.50000 NGN
10000 MDL848947.00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Moldova Leyi
1 NGN0.01178 MDL
5 NGN0.05890 MDL
10 NGN0.11779 MDL
20 NGN0.23559 MDL
50 NGN0.58896 MDL
100 NGN1.17793 MDL
250 NGN2.94482 MDL
500 NGN5.88965 MDL
1000 NGN11.77930 MDL
2000 NGN23.55860 MDL
5000 NGN58.89650 MDL
10000 NGN117.79300 MDL