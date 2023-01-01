ليو مولدوفي إلى ريال برازيلي

تحويل MDL إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
٢٧٤٫٢٣ brl

1.00000 MDL = 0.27423 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 20:18 UTC
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MDL إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065888.58931.43761.661680.96418.3649
1GBP1.153411.2292102.1711.658011.916431.1118821.1805
1USD0.938250.813537183.121.348851.559090.904517.2311
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622770.01875710.01088190.207304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / الريال البرازيلي
1 MDL0.27423 BRL
5 MDL1.37116 BRL
10 MDL2.74232 BRL
20 MDL5.48464 BRL
50 MDL13.71160 BRL
100 MDL27.42320 BRL
250 MDL68.55800 BRL
500 MDL137.11600 BRL
1000 MDL274.23200 BRL
2000 MDL548.46400 BRL
5000 MDL1371.16000 BRL
10000 MDL2742.32000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / مولدوفى Leu
1 BRL3.64655 MDL
5 BRL18.23275 MDL
10 BRL36.46550 MDL
20 BRL72.93100 MDL
50 BRL182.32750 MDL
100 BRL364.65500 MDL
250 BRL911.63750 MDL
500 BRL1823.27500 MDL
1000 BRL3646.55000 MDL
2000 BRL7293.10000 MDL
5000 BRL18232.75000 MDL
10000 BRL36465.50000 MDL