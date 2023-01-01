دولار ليبيري إلى نغولتروم بوتاني

تحويل LRD إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
٤٣٤٫٨١ btn

1.00000 LRD = 0.43481 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 19:30 UTC
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LRD إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.63091.437161.661420.963718.329
1GBP1.15311.22945102.1921.657051.915631.1111521.1334
1USD0.93780.813372183.121.34781.558120.903817.1893
1INR0.01128280.009785510.012030810.01621510.01874540.01087340.206801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ليبيري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / نغولتروم بوتاني
1 LRD0.43481 BTN
5 LRD2.17405 BTN
10 LRD4.34809 BTN
20 LRD8.69618 BTN
50 LRD21.74045 BTN
100 LRD43.48090 BTN
250 LRD108.70225 BTN
500 LRD217.40450 BTN
1000 LRD434.80900 BTN
2000 LRD869.61800 BTN
5000 LRD2174.04500 BTN
10000 LRD4348.09000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار ليبري
1 BTN2.29986 LRD
5 BTN11.49930 LRD
10 BTN22.99860 LRD
20 BTN45.99720 LRD
50 BTN114.99300 LRD
100 BTN229.98600 LRD
250 BTN574.96500 LRD
500 BTN1149.93000 LRD
1000 BTN2299.86000 LRD
2000 BTN4599.72000 LRD
5000 BTN11499.30000 LRD
10000 BTN22998.60000 LRD