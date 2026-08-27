سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو حاليًا 8.22232 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.084% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.375% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى بدولارات ترينيداد وتوباغو بين أعلى مستوى 8.22927 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 8.1911 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.447%.