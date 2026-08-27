سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى بدولارات جزر سليمان

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى بدولارات جزر سليمان حاليًا 9.77565 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.040% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.120% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى بدولارات جزر سليمان بين أعلى مستوى 9.78742 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 9.7522 في 24-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.320%.