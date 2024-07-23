開曼群島元兌索羅門群島元匯率歷史紀錄

今日，開曼群島元兌索羅門群島元的匯率目前為10.050，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，開曼群島元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了0.000%。

在過去一星期，開曼群島元兌索羅門群島元的匯率波動，在23-07-2024高見10.231，並在24-07-2024低見10.037。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.922%。