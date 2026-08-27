سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا حاليًا 5.36639 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.704% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا بين أعلى مستوى 5.40444 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 5.36167 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.791%.