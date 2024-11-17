Cayman Adaları dolarından Papua Yeni Gine kinasına Geçmiş Döviz Kurları
Cayman Adaları dolarından Papua Yeni Gine kinasına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Cayman Adaları dolarından (KYD) Papua Yeni Gine kinasına (PGK) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, KYD - PGK için tarihi verilerin detaylarını içerir.
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
KYD → PGK çevrim grafiği
1 KYD = 4,83071 PGK
0
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
Cayman Adaları doları → Papua Yeni Gine kinası döviz kuru geçmişi
Bugünün Cayman Adaları doları Papua Yeni Gine kinasına döviz kuru şu anda 4,831, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Cayman Adaları doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.158 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Cayman Adaları doları Papua Yeni Gine kinasına döviz kuru en yüksek değeri 4,831 (15-11-2024) ile en düşük değeri 4,815 (14-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.297 artış ile 15-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Cayman Adaları dolarından Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.