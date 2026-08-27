سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى رينجيت ماليزي

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى رينجيت ماليزي حاليًا 4.91768 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.186% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.260% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى رينجيت ماليزي بين أعلى مستوى 4.93537 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 4.90793 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.235%.