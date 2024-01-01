開曼群島元兌馬來西亞令吉匯率歷史紀錄

今日，開曼群島元兌馬來西亞令吉的匯率目前為5.678，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，開曼群島元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.577%。

在過去一星期，開曼群島元兌馬來西亞令吉的匯率波動，在22-07-2024高見5.715，並在26-07-2024低見5.675。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-0.134%。