سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى البيزو المكسيكي

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى البيزو المكسيكي حاليًا 20.7232 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.393% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.142% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى البيزو المكسيكي بين أعلى مستوى 20.7232 في 27-08-2026 وأدنى مستوى 20.5994 في 23-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.152%.