История обменного курса доллар Каймановых островов–мексиканские песо

Обменный курс доллара Каймановых островов/мексиканские песо сейчас составляет 24,607, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость долларов Каймановых островов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.526% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доллар Каймановых островов/мексиканские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 25,314, и минимумом, равным 24,125, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.691%.