سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى الأمطار الملغاشية

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الأمطار الملغاشية حاليًا 5256.78 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.002% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.060% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الأمطار الملغاشية بين أعلى مستوى 5265.29 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 5242.04 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.212%.