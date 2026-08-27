سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى روبيات سري لانكان

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى روبيات سري لانكان حاليًا 400.433 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.056% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.514% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى روبيات سري لانكان بين أعلى مستوى 402.622 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 400.159 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.282%.