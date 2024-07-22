開曼群島元兌斯里蘭卡盧比歷史匯率
歡迎查看開曼群島元兌斯里蘭卡盧比歷史匯率概覽。你可以在本頁面查看過去5年（由28-07-2019至28-07-2024）的開曼群島元（KYD）兌斯里蘭卡盧比（LKR）的歷史匯率走勢。
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開曼群島元兌斯里蘭卡盧比匯率歷史紀錄
今日，開曼群島元兌斯里蘭卡盧比的匯率目前為369.348，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，開曼群島元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.166%。在過去一星期，開曼群島元兌斯里蘭卡盧比的匯率波動，在23-07-2024高見370.543，並在22-07-2024低見369.299。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.130%。
如何將開曼群島元兌換成斯里蘭卡盧比
- 1
輸入金額
只需在框内輸入你要兌換的金額。
- 2
選擇你的貨幣
點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇KYD你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇LKR你要兌換成哪一種目標貨幣。
- 3
完成了
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