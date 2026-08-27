سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى الجنيه الإسترليني

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الجنيه الإسترليني حاليًا 0.897922 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.361% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.317% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الجنيه الإسترليني بين أعلى مستوى 0.897922 في 27-08-2026 وأدنى مستوى 0.8925 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.165%.