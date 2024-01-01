История обменного курса доллар Каймановых островов–британские фунты стерлингов

Обменный курс доллара Каймановых островов/британские фунты стерлингов сейчас составляет 0,944, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость долларов Каймановых островов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.004% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доллар Каймановых островов/британские фунты стерлингов колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,949, и минимумом, равным 0,935, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.613%.